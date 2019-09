Dobrodošli u digitalnu kuhinju: evo kako milenijalci kuhaju

Milenijalci u kuhinju donose dvije stvari. Jedna je njihov ja to mogu sam stav, a druga je njihov smartfon. Zanimljivo, u svakoj fazi pripremanja hrane, milenijalci uz sebe imaju soje pametne telefone. Za njih proces kuhanja počinje istražujući na Internetu što uopće skuhati, nakon toga gdje to kupiti, a konačno kako to pripremiti ali i servirati. Jesam li već spomenuo da to sve rade na Internetu i uz pomoć smartfona?

Svaka od gore spomenutih faza naziva se mikro momentom. Upravo su mikro momenti bitni jer u njima milenijalci traže pomoć i podršku. Pametne kompanije to koriste na način da sudjeluju u za sebe bitnom mikro momentu milenijalca. Tako se pozicioniraju kao netko tko ih razumije ali im i pomaže – doslovno ih navodi koji proizvod i gdje, ali i ono najvažnije – zašto kupiti.

Svi imamo potrebu za spremanjem stvari. Koliko recepata koje ste pronašli na Internetu ste isprintali i pospremili u ladicu? Milenijalci pak to rade malo drugačije. Prema istraživanju koje je proveo Kraft Foods, 56% onih u dobi od 25-34 dok kuhaju u ruci imaju smartfon ili tablet. Tako je najčešće pitanje koje se milenijalci pitaju u kuhinji gdje staviti mobitel ili tablet, a da ih ne uprljaju ili zaliju s nečime.

Milenijalci vole jesti, ali ono što je bitnije – tu hranu vole pripremati sami uz pomoć svojih digitalnih pomagala. Voljni su duboko zaroniti u recepte, pa su tako skloni testiranju, fuziji, odnosno istraživanju na Internetu. Ne boje se pogrešaka, inače je poznato kako imaju pozitivan stav i žele sami raditi stvari. Svoje neznanje i nevještost zamjenjuju informacijama koje pronalaze na internetu.

Ako su Milenijalci vaši potrošači, a vi se na neki način uklapate u njihovu kuhinju, bilo da prodajete grill rešetke ili domaće proizvode, bilo da prodajte kuhinjske gadgete – Internet je mjesto na kojemu ćete ostvariti najbolje rezultate svojih kampanja.

Mikro momenti

Svaki trenutak koji je specifičan u procesu pripremanja nekog jela predstavlja mikro trenutak. Nama kao oglašivačima su važni jer je pažnja naših ciljanih skupina u mikro momentima velika. Korak dalje – to je trenutak u kojemu odlučuju kome će vjerovati, odnosno gdje će se informirati. Milenijalci u nekim mikro trenutcima uživaju više, u nekima naravno manje. Globalno govoreći, proces kuhanja milenijalca ide ovko nekako:

Faza iskre

Svaki kulinarski put započinje pitanjem što kuhati? To je faza inspiracije – traženje menua koji se čini dovoljno zanimljivim, ali i izvedivim za jednog milenijalca. Ovo je vjerojatno faza u kojoj svi najmanje uživaju, pa upravo tako i Milenijalci. Ali, to je faza kroz koju prolaze. Naš zadatak je na njihov upit ponuditi što bolje odgovore.

Recimo, milenijalac započinje proces kuhanja googlajući recepte na sljedeći način: najbolji recept za cheescake. Često googlaju i drugačije, recimo traže zdravu prehranu, recepte koji se brzo pripremaju, dijetalne menije… Ovisno o onome što traže, savjet je da stvorite ideju. Tako im nemojte dati samo ono što su doslovno tražili jer ni sami nisu sigurni što žele. Umjesto toga – generirajte im ideje. Tako im odgovorite na pitanje naudivši im ideje: cheescake s bananom ili recimo cheescake od bijele čokolade. Na You Tubeu je zamijećen rast traženja recepata koji počinju sa najbolji recept za … za gotovo 48% 2015 u odnosu na 2014.

Važno za oglašivače: Kampanje na You Tubeu koje su pametno postavljene mogu generirati dobre rezultate ako Milenijalci spadaju u dio vaše ciljane skupine. Korak dalje, ako sami stvarate native sadržaj na YouTubeu – neka on bude drugačiji, zanimljiv i poseban.

Osim što traže recepte – nemojte zaboraviti da ne znaju kuhati – pomozite im!

Osim konkretnih ideja i recepata, milenijalcima treba pomoć u kuhinji. Konkretni savjeti, mogućnosti izmjene recepta kako bi dodali osobni štih kuhanje čine zabavnijim. 92% milenijalaca će reći da su zadovoljni svojim rezultatom čak i ako su griješili. Dok god im je proces kuhanja zanimljiv.

Faza nabavke

Jednom kada znaju što će pripremati, odlaze u nabavku. Gotovo uvijek nemaju popis za trgovinu već konzultiraju svog pomoćnog kuhara, pardon – svoj pametni telefon. Šetajući tržnicom ili trgovinom jednim okom su uvijek na Internetu kako im nešto ne bi promaklo.

Faza pripreme

Korak po korak, milenijalci, gotovo 75% njih kuhaju prateći jasne upute s mobitela. Ponekad je to pisani recept, a najčešće je to video recept. Zadovoljniji su kada je prezenter na videu netko tko priča njihovim jezikom i razumije njihove izazove nego kada je to profesionalni kuhar u profesionalnoj kuhinji. How to coock that je jedan od najčešćih upita na You Tubeu u sekciji how to upita. Milenijalci uče gledajući i vole praktične recepte. Tako svakog ljeta puno pregleda imaju videa poput: kako narezati lubenicu.

Važno za oglašivače: nemojte se bazirati samo na svom proizvodu i tome kako je on sastavni dio recepta. Milenijalci neće zaboraviti kako ste im pomogli. Pomozite im d razviju tehnike kako bi svladali korištenje vaših proizvoda. Isto tako, proces kuhanja nije gotov završetkom jela – festivus tek slijedi. Dajte im ideju kako nešto servirati ili da recimo pozovu svoje prijatelje.

Faza kušanja

Zadnja faza je faza kušanja. To je trenutak istine u kojemu milenijalci provjeravaju što su i kako napravili. Prije nego što kušaju rade jednu ključnu stvar – često se vraćaju po svoj mobitel u kuhinju kako bi napravili fotografiju za Instagram, Facebook ili WhatsApp grupu. Dijele svoj trud i rad sa svijetom. Jako često ih netko pita što su pripremali i kakvo je, a to je trenutak koji predstavlja priliku za vaš sadržaj.

Eto, tako Milenijalci kuhaju. Ako su oni dio vaše ciljane skupine – zaboravite radio, tisak i TV i okrenite se digitalnim platformama. Vaš poslovni rezultat biti će bolji uz manje trud i potrošenih novaca.